Eesti filmirežissöörid on NO99 noore näitleja Rea Lesta korraga üles leidnud. Rainer Sarneti “November” jõudis just kinodesse. Kaks mängufilmi Reaga peaosas tuleb veel.

Filme, kus Rea Lest mängib, pole ma kinolinal veel näha saanud, küll aga olen teda näinud teatris ja võtteplatsil. Katsun aru saada, miks kaamera teda armastab. Kohtudes räägime kohe. Ta ütleb, et ilus tunne on proovisaalis kokku saada inimestega ja julgeda teha asju, mida arvad, et ei oska. Ütleb kuidagi nii, et empaatia on teatri ja elu alus; et ta ei kujuta elu selleta ette. Unustan diktofoni õigel ajal käima panna ... "Mul on tunne, et armastan praegu kõike tingimusteta. Tingimused asja ei muuda, armastust suuremaks ei tee. Nii tulevad need asjad, mis sinu juures peavad olema, kõige tugevamalt su juurde," ütleb Rea Lest.