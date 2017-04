Eesti teatri suvehooaeg tundub taas huvitavam kui lavastuste mass, mis esietendub talviti. Teatripilt on meil kirju nagunii. Kuidas valida?

Üllar Saaremäe, küllap juba teatrijuhi painest vaba, läheb näitlejatega Loodi kuivatisse, mis olevat Tallinna–Narva maantee ääres, ja lavastab ühe oma lemmikdramaturgi, iirlase Martin McDonaghi 2015. aastal kirjutatud näidendi “Viimane võllamees”. Ain Mäeots lavastab Tartus Aleksandri hoovis Oskar Lutsu “Tagahoovis”. Rakvere näitleja ja Võrumaa mees Tarmo Tagamets kirjutas näidendi “Saaks veel Eestissegi” ja selle nüüd ise ka lavastab. Võrus Stendingu majas. Gerda Kordemets on seekord Tõstamaal mängimiseks kirjutanud lavaloo pealkirjaga “Tõeajastu lõpp”. Ta ütleb selle kohta “fantaasiadokumentaal”. Urmas Lennuk on kahtlemata mees, kes ajab Eesti asja. Ta on viimaste aastate viljakaim näidendikirjutaja ja dramatiseeringute tegija. Sellel suvel asetub tema eelmisel suvel esietendunud “Kõrboja perenaise” kõrvale näidend “Lembitu – kuningas ilma kuningriigita”. See oli vaid väike valik suvel teatri vallas sündivast. Kohe tahaks lisada Roman Baskini lavastused Ohtu mõisas. Kindlasti võiks suvel kiigata Saueaugu teatritalus sündiva suunas, miskit kindlasti tehakse Saaremaal ja üsna kindlasti on sündimas midagi, millest me veel midagi ei tea, mida ei oska oodatagi.