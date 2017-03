Raplas räägiti Kesk-Eesti identiteedist konverentsil “Noored kultuuriruumi ristteel”.

Mu jaoks teevad ühe maja tähtsaks inimesed. Autobaasi maja siis ka inimesed, kes asutasid ja juhivad seal Raplamaa kaasaegse kunsti keskust ning Rapla Loomeruumi. Just viimaste tubades ja saalides seda “päike paistab peale” identiteedi päeva peeti. Üks sellel päeval esinenu, mu jaoks aastaid Raplamaa väärtuste vägevaim müügimees number üks Vaiko Eplik ütles, et keegi ei peaks väga selle identiteedi pärast muretsema, et seda on kuhjaga. Helilooja Pärt Uusberg otsustas oma etteastel (teema oli “Kodupaiga mõju loomingule”) anda tähenduse üleskasvamise kodulinna nimele Rapla. Maailma piltide kirjelduste kõrvale asetas Relve oma jutus Eesti erilisuse. Erilisuse leidmiseks kasutas ta lapse imestamisoskuse võrdpilti, öeldes ka, et kui keegi tuleb väga kaugelt, siis ta imestab asjade üle, mille üle meie siin ei oska iialgi imestada.