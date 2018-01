Mingis mõttes on Kihnu Virve meie omakultuuri sümbol, kirjutab 1. veebruari Maaleht. Paljud tema laulud räägivad merest, aga meri, teadagi, on vabaduse sümbol, vabadusest kantud kujund.

Minu jaoks on Kihnu Virve nagu lapsepõlvekummitus – ma arvan, mu isa lemmikkassett oli Kukerpillide kogumik, kus muidugi Virve-Elfriide Köstri laulud ka kõlasid. Nii et nüüd neid üle kuulates on lausa imelik, kummaline tunne – tulevad meelde mingid hetked, lõhnad, vana kodu, idasaksa makinärakas, mis imekombel töötas. Tuleb meelde see veider aeg ja elu selles riigis, mida kunagi ei pidanuks olema.

30. jaanuaril 1878. aastal sündis muidugi Eesti rahvuslik sümbol, meie rahvusliku intelligentsi raskeim ja kõigutamatuim kahur – Anton Hansen Tammsaare. Nii et samal päeval, kui Kihnu Virve sai 90, tähistasime Tammsaare 140. sünniaastapäeva. Veel kümme aastat ja siis saame korralikult tähistada, sest kahe peale kokku annavad nad 250 aastat raju eesti kultuuri – üks selles kerglasemas, kergemini vastuvõetavas vormis, teine nõuab aga pühendumist...