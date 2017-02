Rolling Stones on mänginud aastast 1962. Äsja ilmus neil üle pika aja uus plaat, mida oodati juba väga.

Rollingute originaalkoosseisust reas püsivad Mick Jagger ja Keith Richards on 73aastased, trummar Charlie Watts koguni 75, ja 1975. aastal bändiga liitund kitarrist Ronnie Woodki juba 69. Ning need mehed on rock’n’roll'i käest vatti saanud ja elu näinud! Rohkem kui mõnigi teine. Alustasid nad Brian Jonesi juhtimisel bluusi ja rütmibluusi mängides. Sellele on mehed tänini truuks jäänud. Rollingutel on ilmunud üle 20 stuudioplaadi, aga ei ühtki pärast aastat 2005. Nii et uut plaati oodati väga. Ja nagu ikka – nad suutsid üllatada. Põnev on see, et tegu on põhimõtteliselt „kontsertplaadiga“, kõik lood on salvestatud nii, nagu nad välja tulid. Jagger kuskil poetas, et isegi nende kõige esimesel plaadil oli kohti, kus nad pärast üle või peale mängisid, aga siin mitte! Lisaks on see esimene plaat, kus pole ühtki nende oma lugu – kõik on puha bluus, mida nad armastavad ja peast teavad.