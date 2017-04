Kui meil juba on aju, siis pole ime, et ajast, mil meie aru seoti mitte maksaga nagu Babüloonias või südamega nagu vanas Egiptuses, vaid ajuga, on sellest ka arukalt ja arutult palju kirjutatud.

Tuleb kohe ütelda, et ega aju nii lihtne ka ole, et seda üks inimene või töörühm läbi ja lõhki uurida suudaks. Eesti ajuteadlane ja psühholoog, nagu ta ise end nimetab – Jaan Aru – uurib aju Tartu Ülikoolis ning ka teiste maade teadusasutustes nagu väärikas Max Plancki aju-uuringute instituut Frankfurdis. Muuseas – kas on juhus, et Max Plancki ühing asutas aju-uurimise asutuse Euroopa pangapealinnas? Kes teab. Jaan Aru raamatut tuleb kohe kiita vaimuka pealkirja eest. Et Aru uurib aju, on üks tõestusi perenimede isetäitumise kohta, millele näidete otsimine on inglaste lõbusamaid hobisid ja millest vahel avaldab näiteid ajakiri New Scientist. Kuid leppigem sellega, et Jaan Aru on tahtnud teada saada, kuidas aju töös tekib teadvus. Vägev! See on umbes sama mis uurida, kas internetis on Jumal.