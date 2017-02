Raamatus “Ja teisedki tublid inimesed” viitab kohe esimene lugu, et autor on kaugel käinud ja mõndagi näinud.

Peategelane, umbes autori vanune pensionieelik, sõidab Itaaliasse ettekannet pidama. Juhuslikult satub lennukis tema kõrvale eestlannast kaasreisija, kes hakkab talle meeldima ja ta tahab temaga suhelda, et mitte öelda, külge lüüa. Paraku on naisterahvas arusaamatult tõrges ja üritab igasugust suhtlust igati vältida, kuigi tuleb samale seminarile, kus mees ettekannet peab. Pärastisel banketil ta siiski murdub ning tunnistab, et on ministeeriumi poolt mehe järele nuhkima saadetud ja võtab lähemas tulevikus tema koha üle. Nii et polnudki mingi lihtne Üdruma tüdruk.