Hiljuti ilmunud “Analüütiline psühholoogia” on kindlasti parim teos, alustamaks Carl Gustav Jungi elu- ja teadusvaadete uurimist.

Carl Gustav Jung ei ole Eestis tundmatu, kuid on kahtlemata väga mitmeti mõistetav autor. Hariduselt oli ta klassikaline psühhiaater, aga otseselt psühhiaatria teemal kirjutas vähe. Jungi loengud ja tekstid on enamasti seotud võrdleva mütoloogia, religiooni ja psühhoanalüüsi teemadega, kaasaja tähenduses psühholoogiat leiab tema töödes vähe. Pole juhuslik, et Jung on jätkuvalt kogu maailmas üks enim loetud mõtlejaid. Kui vaadata tema elutööd tänapäevases kontekstis, tuleb nähtavale mitmekülgsus, hiilgavalt informeeritud õpetlase tüüp. Oma töödes seob ta psühholoogia, filosoofia ja religiooniloo pikaaegsed traditsioonid. Jung oli eelkõige visionäär, kes avas psühhiaatria ja nõustamispsühholoogia ukse spirituaalsele maailmavaatele.