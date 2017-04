Enam kui 70 aasta eest pakkis seltskond eestlasi väikesesse purjekasse lapsed ja vanaemad ning sooritas hulljulge retke üle Atlandi Ameerikasse.

“Vaadake, neil on lapsed kaasas!” Ameerika ristlejal teenivad meremehed hakkasid fotoaparaate plõksutama juba enne, kui said väikesel purjepaadil seilajaid kõnetada. Kohtumine leidis aset 1945. a lõpul üsna Ameerika ranniku lähedal ning tuli eestlaste jaoks hetkel, mil nende vesi ja toiduvarud olid lõppenud. Ameeriklastele oli imeasi leida merelt säärane väike purjekas ning nende imestus läks veel suuremaks, kui selgus, et kahvatud ja kehvalt riides inimesed on nendeni purjetanud Stockholmist, mis asuvat kuskil Euroopas. Kuidas on see võimalik? Ja kuidas on see võimalik, et me 16 eestlase hulljulgest mereretkest kirjutatud raamatust “Purjetamine vabadusse” nii vähe teame?