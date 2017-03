Hulk pealinnas töötajaid sõidab nädalavahetu­seks koju Tartusse. Legend kõneleb, et mõnedki teevad kodulinna jõudes autoga tiiru ümber ülikooli peahoone. See annab kindlustunnet – et ülikool püsib.

