Kuressaare Linnateatri lavastuse “Paljasjalgne Debora” kavalehel on Jaan Krossi sõnad luuletaja Debora Vaarandi kohta: “Hea inimene kurjadelgi aegadel.”

Urmas Lennuk rõhutab Debora Vaarandi 100. sünniaastapäevaks kirjutatud näidendis kohe pealkirjast peale, et luuletada saab vaid paljajalu. Lavastaja Raivo Trass ei lase Debora Vaarandit mängivatel Merlin Kibritsal ja Piret Raukil kingi jalga panna. Mõte, et luulet saabastes ei sünni, jõuab mitu korda publiku pähe. Eeslaval on rannakividega rannariba, mida mööda luuletaja oma luuletusi lugedes kõnnib. Paljajalu on side maaga. Ei Lennuk ega Trass kasuta luuletajast kõneldes tanksaapaid. Tõsi, pika elu elanud naise mehed kannavad laval ja elus kingi. Tanksaabasteks võib mõelda Debora kuulsate meeste, nõukogudeaegse nomenklatuuri kirjanike, kindlalt andekate Aadu Hindi, Anton Vaarandi ja Juhan Smuuli vaimutsemist selle üle, kas luule on üldse kirjandus.