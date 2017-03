JUHANI PÜTTSEPP

Võrtsjärv: Limnoloogia, Tondisaar, Suislepa

Võrtsjärv on nii suur järv, et mõjub natuke merena. “Pärast lõunat tuleb ilus valgus järve pealt, see on väga hele. Ma ei ütleks, et see mõjub rahustavalt, pigem kuidagi suurejooneliselt,” on öelnud järveuurija Juta Haberman.