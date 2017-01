Mullune parim konsulent Vaike Nõu kirjutas edukaid projekte juba siis, kui tal ei tulnud pähegi, et temast võiks nõustaja saada.

Maaelu Edendamise Sihtasutus tunnustab igal aastal parimaid nõustajaid. 2016. aasta töö eest pärjati selle tunnustusega Läänemaa konsulenti, lihaveisekasvatajat, loomaarsti ja külaseltsi eestvedajat Vaike Nõu. Vaike on Üdrumalt pärit ning pärast maaülikooli veterinaarteaduskonna lõpetamist, tuli ta kodukülla tagasi. Reformi käigus läks erastamisele ka üks laut Vaike kodu lähedal, mida talle pakuti. Nii tekkis OÜ Kauni ja külas säilisid töökohad. Algus oli raske – raha polnud, et elektri eest maksta, Pärnu piimakombinaat läks pankrotti. Aga järgmised kriisid elas Vaike Nõu oma ettevõttega juba üle ning 2009. aasta piimakriisi kohta võis küsida: “Mis kriis see oli?” 2005.–2006. aastal õppis Vaike konsulentide kursusel ning alates 2006. aastast on ta ametlikult nõustaja.