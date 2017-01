Kui ostame peolauale seapraadi, siis valime ikka liha välimuse ja kilohinna järgi. Lihatükkidel sabasid enamasti küljes ei ole. Ometi on sabaga sigade liha kvaliteetsem, kuigi hinnas see ei kajastu.

Tarbija ei saa kunagi teada, mitu saba ja mitu paari kõrvu sea muude, raieskeemi järgi jaotatud tükkide kohta turule jõuab. Ometi on need väheväärtuslikuks peetavad looma kehaosad olulised kvaliteedinäitajad. Nimelt on heas elukeskkonnas kasvanud loomadel saba ja kõrvad terved ning alles, stressirohketes tingimustes aga närivad loomad üksteise need kehaosad ära. Eelkõige just sabade närimisena avalduv stressikäitumine on uuringute väitel suurem vigastatud või kehva tervisega loomade hulgas. Paljudes farmides kasutatakse närimist vähendava meetmena sabade äralõikamist, ka Eestis. Kindlasti parandaks loomade olukorda see, kui sabade lõikamise meede kõikides Euroopa Liidu liikmesmaades täielikult keelustataks ja suurendataks sundi panustada loomade elukeskkonda. Seni kuni sabade lõikamine on osas riikides lubatud, ei ole suurtootjatel ilmselgelt huvi sellest meetmest loobuda ja lisakulutusi loomade heaolu suurendamiseks ei tehta.