Kohe-kohe algab lindude kevadränne ning seetõttu suureneb linnugripi Eestisse jõudmise oht.

Viimased kuud on Euroopast toonud teateid linnugripijuhtumite lisandumisest, enim Saksamaalt, Austriast, Taanist ja Ungarist. Lisaks on linnugrippi diagnoositud Soomes, Rootsis, Poolas, Hollandis, Prantsusmaal, Ühendkuningriigis, Iirimaal, Šveitsis, Tšehhis, Slovakkias, Sloveenias, Itaalias, Bulgaarias, Rumeenias, Horvaatias, Kreekas, Serbias, Hispaanias, Portugalis, Venemaal ja Ukrainas. Veebruari lõpus lisandus linnugripiriikide hulka ka Leedu, kus haigus tuvastati kuuel surnud kühmnokk-luigel Kaunase linnas. Linnugripp on väga nakkav ja ägedalt kulgev lindude viirushaigus. Praegu Euroopas leviv viirusetüvi H5N8 inimestele ohtlik ei ole. Seni pole Euroopa haiguste ennetamise ja kontrolli keskuse andmetel inimeste seas ühtegi haigusjuhtu registreeritud.