Eesti mees leidub üha enam paju ja ristõieliste, näiteks rapsi õietolmu, vähem aga kanarbikku ja ristikut, näitab õietolmu analüüs, mis meetodina sai tänavu juba sada aastat vanaks.

Kolm teelusikatäit mett katab meie päevase magusavajaduse. Küll kahtleb maiustaja ise, kas need lusikatäied pärinevad ikka kodumaa aasadelt ja põldudelt. Kui nn kodustatud ehk usaldusväärset mesinikku pole, jääbki üle silti uskuda või siis asja lähemalt uurida. Nii värvus, lõhn kui ka maitse võivad anda viiteid, aga pelgalt neid kasutades ei saa korjeala kirjeldada. Siin aitabki õietolmu analüüs. Õietolmu analüüsimise kohustust Eestis pole. Küll on tõsi see, et ikka ja jälle satub teadlaste lauale meeproove, mis ootavad vastust oma taimse päriolu kohta. Viimase 15 aasta tulemused näitavad, et taimede osakaal mees on muutunud. Oluliselt on kasvanud paju ja ristõieliste, sealhulgas rapsi esinemissagedus, vähenenud kanarbiku ja ristiku leidumine. Selles peegelduvad ka aastate jooksul taimkattes toimunud muutused.