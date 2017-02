Üks tänavuse talve probleeme on nõrgad vasikad. Asjatundjad peavad põhjuseks seleenipuudust.

Seetõttu toimusid üle Eesti seminarid seleeni olulisusest piimakarjakasvatuses. Põllumeestele räägiti sellest, mida põhjustab seleeni madal tase Eesti piimakarjades, seleeni tähtsusest lehmade tervisele ja piimatoodangule. Pikka aega aga peeti seleeni toksiliseks. Läbimurre seleeniga seotud teadusuuringutes toimus 1973. aastal, kui avastati, et ensüüm glutatioon peroksüdaas on selenoproteiin. Edasised uuringud on ainult kinnitanud selle elemendi olulisust organismi normaalses funktsioonis ja on leitud, et seleen on ka mitme teise ensüümsüsteemi komponendiks.