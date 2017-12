Taimekasvatushooaeg on raskusi trotsides lõpuks läbi ning vili salves ja silo hoidlas. Nüüd on õige aeg hakata lähemalt uurima selle kvaliteeti ning võimalikku mõju loomadele.

Sademeterohke suvi soosis kõrget saagikust, kuid keeruliseks jäi saagi põllult kätte saamine. Suur probleem, mis väga tugevalt just niiskete ilmadega võimendub, on mükotoksiinide sisaldus nii silos kui teraviljades.

Mükotoksiinid on sekundaarsed hallitusseente metaboliidid ehk mürgised keemilised ühendid, millega võib saastuda loomasööt ning läbi teravilja ka inimeste toit. Oluline on mükotoksiinidele tähelepanu pöörama hakata juba varakult, et ennetada kahjusid ja mitte tegelda pelgalt tagajärgedega.

Mükotoksiine on ka varem põhjalikult käsitletud, kuid tänavu on probleem ilma tõttu teravam. Toksiinide tootmine oleneb temperatuurist, niiskusest, putukate arvust ja taime stressi astmest – ehk siis faktoritest, mida me kontrollida ei suuda. See on seotud äärmuslike ilmaoludega, mis tekitavad taimedes stressi – tugevate temperatuuri kõikumistega taimede õitsemise ajal (öösiti suur temperatuuri langus), liigniiskuse ning sademetega.