Töökohad järjest intensiivsemaks muutuvas põllumajandussektoris vähenevad ja hõivatus põllumajanduses hakkab kukkuma alla kahe protsendi elanikkonnast.

Seetõttu on põllumajandust asutud vaatama nišitegevusharuna ning kõlama hakanud väljend “maaelu pole ainult põllumajandus”. Nii on käima lükatud liikumine “Maale elama”, räägitakse “kas või ühe suitsu säilimisest külas”, maale soovitatakse luua väikeettevõtteid, maa tühjaks jäämist püütakse vältida infrastruktuuri ning seltsitegevuse elavdamisega. Mis juhtub aga siis, kui maale elama asunud linna­inimesed jäävad tuisuvangi – vaja on minna kooli või poodi, aga teed on kinni? Siis helistatakse naabertalumehele või osaühingusse ja palutakse tal tee lahti ajada. Võime rääkida kui palju tahes suitsude hoidmisest külas, keskkonnahoiust, maaelu sotsiaalsest küljest jms. Aga kõik see saab võimalik olla ainult siis, kui maapiirkonnas on põhialusena olemas tugev ja korralikult toimiv põllumajandustootmine.