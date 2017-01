PRIA peadirektori asetäitjad Ahti Bleive ja Jaanus Hämmal selgitavad PRIA tegevuse köögipoolt taotluste kontrollimisel ning toetuste maksmisel.

Toetusi makstakse eeldusel: põllumees täidab keskkonna-, loomade heaolu ja muid nõudeid. Kui ta unustab karjas toimunud sündmustest õigeaegselt teavitada, on see probleem, ning sõltuvalt hilinemise ajast võib toetusi vähendada. Meie käisime juba üle-eelmisel kevadel Brüsselis sel teemal kohtumas. Eelmisel aastal tõstis teema Saksamaa, nende töö on vilja kandnud ja tekkinud lootus, et loomade registri teavitamise osas võetakse kasutusele nn inimliku eksimuse definitsioon. See tähendab, et väga väikeste rikkumiste korral toetusi ei vähendata. kui esitatakse loomade liikumisi ja muid andmeid EPJi portaali, peab loomaomanik kinnitama PRIAs loomade registrile needsamad andmed üle. Andmed ise liiguvad elektrooniliselt, nii et topelt sisestama ei pea. Investeeringutoetuste osas on praegu arendamisel programm MATS – maaelu arengu toetuste süsteem. Mida rohkem on selliseid nõudeid, mille puhul masin saab kontrolli ära teha, seda lühema ajaga saame menetletud.