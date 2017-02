Berliinis peetud põllumajandus- ja toidumessil Grüne Woche kiitsid maailma põllumajandusministrid heaks ühisdeklaratsiooni vee kohta. Selle eesmärk on tagada maailma veevarude kaitse, säilimine ja kestlik majandamine.

Maakeral on vett palju, kuid 97,5 protsenti sellest on soolane ookeanivesi. Mageda vee osatähtsuseks jääb vaid 2,5%. Sellest puhtast magedast veest, mida inimkond kasutab, kulub ligikaudu 70 protsenti ära põllumajanduses, ülejäänud 20 tööstuses ja kümme protsenti kodumajapidamistes. Igapäevaelus me ei mõtle sellele, palju vett kulub, kuid meie toidu tootmiseks on kasutusel üllatavalt suured veekogused – ühe inimese päevase toiduhulga kasvatamiseks on kulutatud keskmiselt 3000 liitrit vett! Kogu taimekasvatuse aluseks on fotosüntees, kus päikeseenergia fikseeritakse vee ja süsihappegaasi abil taimedesse orgaaniliseks aineks.