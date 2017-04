Tänavu põllumajanduse tippjuhi tiitli pälvinud Kõljala Põllumajandusliku OÜ juht Tõnu Post Saaremaalt kinnitab, et ühiselt tegutsedes võidavad nii piimatootjad kui -töötlejad.

“Tean pea aasta Eesti põllumeeste liitu juhtinud Tõnu Posti ühistegevuse tasakaaluka eestkõnelejana, kes on nii ettevõtluses kui ka ühiskondlikke kohustusi täites kompromisse otsiv, järjekindel ja tulemuslik,” ütles maaeluminister Tarmo Tamm, andes Tõnu Postile kõrge tiitli üle. Tõnu Post on aastakümneid juhtinud Kõljala POÜd, mõni aasta tagasi ostis ta raskustes Valjala OÜ, tõustes Saaremaa suurimaks põllumajandusettevõtjaks. Piimalehmi on ca 800 ja maid harida üle 2500 ha. Aasta põllumehe tiitli pälvis ta 2013. aastal. "Põllumajandus on lihtne, kui suudad teha kõike õigel ajal. Ja kui sul on hea meeskond, head inimesed ümberringi, siis laabuvad kõik asjad iseenesest."