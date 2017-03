Maamessil esitletakse Fendti 1000. seeria traktorit, mille kuni 517 hobujõudu teeb sellest maailma võimsaima standardse traktori, mis on võimeline sõitma kiirusega 60 km/h.

Esimesed Vario 1000 masinad tulid Fendti tehasest juba eelmisel aastal, müüdud oli neid veebruari seisuga 113. Kolm on ka Eestis Fendti diileri Agrilandi juures letihinnaga umbes 300 000 eurot saadaval. Fendti traktoreid Eestis müüva OÜ Agriland projektijuht Indrek Lindsaar kinnitab, et kolm Vario 1000 traktorit on eellepingutega kaubaks läinud. Peagi peaks siia jõudma ka neist kõige võimsam, Vario 1050, mis jääb mõneks ajaks demomasinaks. Eestis müüdi 2016. aastal kokku veidi alla poolesaja Fendti traktori, Lindsaare sõnul algab siinne turg 300. seeria masinatest, aga kõige populaarsem on praeguseni olnud 700 Vario kui kõige universaalsem ja võimekam omataoliste seas. Sama trend kehtib ka Fendti üleilmse müügi kohta – 30% sellest moodustavad 700. seeria traktorid, mida müüdi mullu 4062.