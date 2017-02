Kui Martin Repinski võttis ministriks saades nõunikena tööle kolm tegevpõllumeest, siis Tarmo Tamm moodustas põllumeestest seitsmeliikmelise nõuandva koja.

“Ministril on lubatud tööle võtta kolm nõunikku,” selgitas tagamaid maaeluminister Tamm. “Püüdsin vältida seda, et keegi oleks seotud teatud valdkonnaga ehk mingi huvigrupp oleks ministri tagatoas. Nüüd on seitse tublit põllumajanduse esindajat.” Nõuandva koja seitsme liikme sõidu- ja muude kulude hüvitamiseks kulub ühe nõuniku palk. “Palk ei oleks kindlasti argument, et nad seda tööd teeksid,” hindas Tamm. Eesmärk oli kaasata põhiliste põllumajandusvaldkondade nagu piima-, liha-, teravilja- ja aiandustootmise esindajad, kes näevad ka suurt pilti. “Kaasatud on rohkem tegevpõllumehi, kes saaksid nõu anda,” selgitas nõuandva koja esimees, seakasvataja Urmas Laht, kellele minister tegi ettepaneku koda kokku panna.