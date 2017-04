Nimi Jüri tuleneb kreeka keelest – Georg, mis tähendab maameest. Vanarahvas teadis, et jüripäevast edasi muutub muld soojaks ja lahkeks.

Enam ei tule karta maa viha, mis enne jüripäeva paljajalu astujat või maa peale istujat ohustas. Nüüd muutub maa januseks, soojenenud mullast puhkevad taimed, mis joovad maa lumesulaveest kiiresti kuivaks. Nüüd algab suur tärkamise ja õitsemise õhin, mis kestab jaanipäevani. Jaanituli on suure kasvamisaja lõpu märgutuli. Sealt edasi saab looduses alguse valmistumine pimenevaks ja jahenevaks ajaks. Paljasjuursete istikute parim istutus- ja ka ümber- istutusaeg on kevadel alates aprillist ning sügisel oktoobris-novembris. Esialgu laske oma pruunide okstega okaspuudel rahulikult olla, ärge neid kohe hakake välja kaevama ega kahjustunud kohti lõikama. Las surnud okkad pudenevad ise vaikselt maha. Kuni uute võrsete ilmumiseni peate leppima sellega, et mõnda aega on teie puud veidi imeliku välimusega.