Kui kevad areneb aeglaselt, tundub, et aiatöödega läheb aega veel küll. Aga esimeste soojade päevadega muutub looduse tärkamine aina kiiremaks ja aednikul algavad tegusad päevad.

Püsilillepeenral on taimed ka talvel, paljud neist vajavad talvekatet. Esimene töö kevadel ongi talvekatte eemaldamine. Seejärel lõigake ära kõik kuivanud taimeosad. Eriti palju on neid siis, kui sügisel jätsite pealsed alles. Bergeenial, igihalil jt igihaljastel taimedel eemaldage näotuks muutunud lehed ja varred. Kuni mullas on veel lumesulamise niiskust, tehke ära kevadine väetamine. Siis lahustuvad väetisegraanulid ilma kastmiseta ning tärkavatel taimedel on vajalik toitainevaru kohe võtta. Kui rajate uut peenart või istutate puid-põõsaid, viige mulda põhiväetis: kas mõni kaua lagunev mineraalne kompleksväetis või orgaaniline väetis. Viimastest on enim levinud kondi-, kala- ja verejahu. Selline väetis toimib kogu kasvuperioodi jooksul.