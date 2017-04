Maalehe ja Veinivilla 2017. aasta koduveinikonkursil võistlevad pudelid on kõik tervena Veinivillasse jõudnud, üle loetud ja võistlusnumbri külge saanud. Saabus täpselt 100 veini.

Esimest korda meie konkursi ajaloos ei olegi kõige arvukamalt osalejaid õunaveinide klassis, hoopis sõstarde ja tikrite hulgas. Autoreid oli 42, aga nende päritolu korraldajale seekord suureks üllatuseks. Ühe tooraine veinid olid selges vähemuses, enamikul on 2–3 komponenti. Esimesena saabus võistlema seniolematu magus nõgesevein! Lilledest on muidugi võilill, aga ka tagetes ja begoonia. Nende kõrval on viirpuu ja kuldsõstar juba tavalised. Tuli ka mitu jääsiidrit, mis on tehtud Kanada reeglite järgi. Mis nende veinidega nüüd edasi saab?