Iga päevaga võib Eestimaa põldudel näha aina suuremat liiklust, sest kevad sunnib takka.

Kõljala kandis Saremaal alustati sel esmaspäeval lämmastikväetiste andmist teraviljapõldudele ja talirapsile. “Aeg selleks on käes, sest teraviljad on läinud pealt juba roheliseks ja elu mullas käib,” räägib Kõljala Põllumajandusliku OÜ juht Tõnu Post. Tahkesõnnikut ja läga hakkasid nad põldudele laotama veidi varem, eelmise nädala keskel ja seegi töö jätkub. Alates tänavusest oli lubatud väetist ja läga laotada alates 20. märtsist varasema 1. aprilli asemel, kui maapind ja ilmastikutingimused seda lubavad. “Kui ikkagi loodustingimused lubavad ja taimedel on aktiivne kasvuperiood alanud, kevad on hästi varajane, siis tulebki ka töid ettepoole nihutada, et kõigega hakkama saada, sest tihtipeale varajasele kevadele võib ka põud järgneda,” peab Post seaduse muudatust õigeks.