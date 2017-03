Tartumaal asuvas Paradiisis on segased lood – kuivati jaoks elektriühendusega maatüki ostnud ja seal võrgulepingu sõlminud viljakasvataja pole siiani elektrit saanud.

Juhan Ojamaa ostis oma ettevõttele OÜ Farmbalt kuus aastat tagasi Haaslava vallas Paradiisi kinnistu, et sinna edaspidi rajada teraviljakuivati. Ojamaa oli rahul, et omandatud maal on olemas kuivati jaoks nii vesi kui ka elekter. Kinnistu omanikuna sõlmis ta pärast selle omandamist ka võrgu- ja elektrilepingu. Halb üllatus tabas teda 2013. aastal, kui selgus, et Elektrilevi on ühepoolselt lõpetanud temaga sõlmitud võrgulepingu ja sõlminud uue lepingu naaberkinnistu omanikuga. Kusjuures mingit teadet ta selle kohta ei saanud. “Kuna tookord mul puudus vajadus elektrienergiat tarbida, leppisime kokku, et sõlmin uue lepingu, kui tekib selleks vajadus,” meenutas Juhan Ojamaa. “Elektrilevi väitel ei olnud tähtaega uue lepingu sõlmimiseks.” Tänavu tahtis ta hakata kasutama puurkaevu ja ehitama kuivatit. Mees pöördus Elektrilevi poole sooviga alustada elektrienergia tarbimist ja sai pahviks võtva vastuse. “Mulle teatati, et kahjuks ei ole võimalik seal elektrienergiat tarbida, kuna seal on kehtiv võrguleping naaberkinnistu omanikuga ja Elektrilevi ei saa seda ühepoolselt lõpetada,” rääkis ta.