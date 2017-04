Euroopas leviva linnugripi tõttu keelas veterinaar- ja toiduamet alates 1. aprillist kodulindude väljaspidamise. Kui see pole võimalik, tuleb linde hoida aia ja võrguga piiratud alal.

“Varasematel aastatel olid mul kanad juba ammu väljas, sest mahekanu tulebki õues pidada, aga tänavu enam ei saa, 1. aprillist on keeld peal,” räägib Sõnni talu perenaine Tiiu Saare Pärnumaalt. Saare kasvatab FIEna umbes 500 mahekana ning tema lapselaps Margot Saare-Kurm veel tuhandet mahekana Männituka talu farmis. Saare selgitab, et praegu on neil kõik kodulinnud kanalates sees. Loobuti mõttest hakata aedikutele võrku peale tõmbama ning jäeti linnud siseruumidesse. “Misasja see võrk aitab? Rändlinnud, kes nakkust kannavad, lendavad sealt üle, lasevad läbi võrgu, ja ongi kõik,” selgitab Saare. Hoolas perenaine on hoopis oma kanala akendele ja ustele võrgud ette pannud, hoiab aknaid lahti, et vähemalt õhk ja päike lindudele ligi pääseks. Männituka taluperes peeti varem ka jaanalinde, praegu neid enam pole.