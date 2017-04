Põllumehed püüavad üha täpsemalt prognoosida oma põldude saagikust, tulevasi viljahindu ja õiget aega hindade fikseerimisel. Kes täppi paneb, selle riskid on madalamad.

“Piirkonniti väga ebasoodsad ilmastikuolud viisid eelmisel aastal saagikuse vähenemiseni, ka turuhindade tase on olnud viimastel aastatel langustrendis. Seetõttu oleme hakanud analüüsima, mis õppetunde me eelmisest aastast saime ja millele peaks rohkem tähelepanu pöörama,” selgitab Harjumaa teraviljakasvataja Ivo Eenpalu. Mullu parima taimekasvataja tiitli pälvinud Eenpalu harib 1100 hektarit maad, tema põllud on mitmekümne kilomeetri ulatuses laiali üle Harjumaa. Nisu-, rapsi-, hernekultuurid on ta põldudel grupeerinud vastavalt sordile ja valmimisajale, et tehnika- ja logistikakulud oleksid madalamad. 2015. aastal said kasvatajad põldudelt rekordsaake, ka Eenpalul õnnestus müüa oma vilja väga hea hinnaga. Mullu aga rikkusid teraviljaäri heitlikud ilmad: saaki sai vähem, kvaliteet oli kehvem ja viljahinnad prognoositust madalamad. Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatuse esimees Raul Rosenberg tõdeb, et teraviljakasvatajatel pole just parim seis.