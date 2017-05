Kui Stokker Agri 2015. aasta sügisel Kubota traktorite Baltimaade esindamise lepingu sõlmis, ei osatud Eestis asjast midagi arvata. Ka konkurendid ei võtnud Kubota tulemist kuigi tõsiselt.

Ehkki Jaapani kontsern Kubota on maailma üks suurimaid traktorite ja põllumajandustehnika tootjaid ning ka Eestis oli neil esindaja Konekesko näol viimasel kümnendil olemas, ei teatud seda marki eriti küsida ega uurida. Konekesko peamised müügiartiklid olid Claasi kombainid ja Massey Fergusoni traktorid ning Kubota jäi tagaplaanile. Stokker Agri juhataja Kristo Busch ütleb, et siiani tullakse ettevõttesse jutuga, et kas teil seda “hiinakat” ka müügis on. Tegelikult vaatab Kubota oma müügiga üha rohkem Euroopa poole. Lisaks ollakse USAs turuliidri positsioonis kuni sajahobujõuliste traktorite osas. Tootevalikusse kuulub ka palju eritehnikat, näiteks riisikombainid. Kubota on lisaks maailma suurim esilaadurite tootja, kusjuures valdavalt valmistatakse neid laadureid ainult oma firma traktorite tarbeks. Korporatsioonil on plaanis järgmise kümne aastaga jõuda tasemeni, kus iga kümnes maailmas müüdud põllumajandustraktor oleks Kubota värvides.