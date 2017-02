Suuremad piimaühistud asutasid ühisettevõtte MilkEst, et rajada tipptehnoloogiaga piimatööstus ning hakata valmistama ekspordiks mõeldud juustu, võid ja pulbreid.

Põllumajandustootjate ühistud EPIKO, Jõgevamaa Põllumajandustootjate Liit, Saaremaa Piimaühistu ja Tartumaa Piimaühistu ning CPTT Consult OÜ asutasid 25. jaanuaril ühisettevõtte eesmärgiga rajada Eestisse uus ja efektiivne piimatööstus. Projekti elluviimisse on kaasatud Saaremaa Piimatööstuse AS, lisaks rahvusvahelised konsultandid ning finantsinvestorid. Maalehe andmetel kavatseb MilkEst rajada uue tööstuse kas Järvamaale või Viljandimaale. Tootmisega plaanitakse alustada 2020. aasta esimeses pooles. Viimast lihvi on saamas ka teine taotlus, millega 15 miljonit eurot tooma minnakse. Selle üks eestvedajaid on tulundusühistu E-Piim. Praeguseks on vajalik kogus, üle 500 tonni piima päevas, koos ka E-Piimal. Lisaks oma piimale on nad kokku leppinud Estonia osaühingu ja mitme teise suurema piimatootjaga.