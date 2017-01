Osa piimatootjate ühistuid on sõlminud koostöökokkuleppe, et ehitada Eestisse uus piimatööstus, teised aga hoiavad kõrvale.

Juba mõne nädala pärast avaneb maaelu arengukava üks mahukamaid meetmeid, kus piimatootjate ühistud saavad küsida 15 miljonit eurot, et lõpuks ometi ehitada Eestimaale oma piimatööstus. Selle suurejoonelise plaani eesmärk on, et tulevikus töödeldaks kogu kodumaine piim Eestis, mitte ei veetaks riigist välja. Uue piimatööstuse rajamiseks antakse 15 miljonit eurot vaid siis, kui taotlejad garanteerivad 500–1000 tonni piima päevas uuele tööstusele. Aga kas see plaan ka õnnestub? Igatahes paljud tootjad on stardivalmis.