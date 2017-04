Homme saab selgeks, kes on Eesti kauneim lihaveis. Maamessil peetakse näitus- konkurss noortele lihaveise lehmikutele ja pullidele.

Nagu ütles lihaveisekasvatajate seltsi juht Aldo Vaan, on konkursil esindatud viie lihaveisetõu – aberdiin-anguse, herefordi, limusiini, simmentali ja šarolee tõu neiud. Aretajad on õpetanud neid kõndima ja ennast näitama ning esitlevad loomi käekõrval talutades. Kui piimaveiste puhul on lisaks ilusale udarale oluline kõrge kasv, sirged jalad ning sihvakas rüht, siis lihaveiste iluideaalid on teised. Ilusal loomal on pikk ja lai selg, vormikas laudjas ning topeltlihastusega ümar kintsuosa. Ilusamad mullikad valib välja kohtunikuks kutsutud suurte kogemustega Taani limusiinikasvataja Christjan Erik Boge, kelle abiga on Eestisse imporditud ligi sada puhtatõulist lihaveist.