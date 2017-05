“Kevad toob aeda väetamise, pookimise ja kahjuritõrje,” selgitab aednik Elmar Zimmer, kes soovitab koduaedades kindlasti kahjuritõrjet teha. Soojavõitu talve järel on kahjureid palju.

Viljandimaal Seedri puukoolis kasvatatakse ja müüakse kevadest sügiseni paarkümmend tuhat viljapuud koduaednikele. Viimasel ajal on väga populaarsed ka perepuud, mida igal aastal poogitakse mitmest sordist kokku. Kogenud aednik, Seedri puukooli peremees Elmar Zimmer on mitme sordiga kokku sobitanud nii ploomi-, pirni- kui õunapuid, mis praegu on puukoolis müügil. Maikuu algus on Zimmeri hinnangul juba paras aeg pookimiseks. Pookoksad aga olgu varem varutud ja seni hoidlates jahedas, et pungad ei hakkaks paisuma. Kui pookoksal on pung juba välja kasvanud, siis ta ei pruugi enam kokku kasvada. “Kõige parem on pookida siis, kui poogitaval puul on koor lahti ja suured öökülmad möödas – muidu võib pookekohtadele jää tekkida ja kokkukasvamine pole kõige parem,” selgitab Zimmer. “Koduaednikud tihtipeale kardavad oma koduaias taimekaitset teha, aga tänavu oli pehme talv ja kahjureid on seetõttu palju tulemas, nii et kindlasti peab ka taimekaitset tegema,” õpetab kogenud aednik. Ta toob esile, et lisaks pehmele talvele oli ka eelmise aasta suvi kahjurite paljunemiseks küllalt soodne, nii et võib oodata igasugu pahalasi. Kui põõsad on jäänud sügisel lõikamata, saab neid ka kärpida. Samuti õunapuude võrasid võib aedniku hinnangul veel lõigata. “Kaasaegne aiandus on selline, et mida on vaja lõigata, seda ka lõigatakse,” ütleb Elmar Zimmer.