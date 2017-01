Erakorralist kriisiabi ehk nn kohandamistoetust saab hakata küsima juba mõne nädala pärast ning toetus makstakse välja kevade jooksul.

Valitsus on kokku leppinud, et raskustes piima- ja sealihatootjatele makstakse 2017. aastal erakorralise kohandamistoetusena kokku 16,2 miljonit eurot kriisiabi. Piimandussektoris makstakse toetust jõudluskontrollis osalevatele piimatootjatele, kes vastavad ühele neist tingimustest: on väiketootjad, ei suurenda tootmist või on ühinenud mõne maaelu arengukava keskkonnatoetuse skeemiga. Sama kolme tingimuse alusel makstakse toetust ka seakasvatussektoris. Samuti on nii piima- kui sealihatootjatel võimalus taotleda toetust siis, kui nad võtavad kohustuse mitte suurendada oma piimatõugu lehmade, sigade või emiste arvu.