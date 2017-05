Üleeile hakkas pindalatoetuste taotlemine, mis kestab 22. maini. Arvestades tänavust külma kevadet, mis pole mõnda meest põllule veel lubanudki, soovivad põldurid toetuse küsimise aja pikendamist.

„Tänavu on eriliselt jahe kevad ja muld on täiesti külm,“ kirjeldab olukorda Torma POÜ agronoom Koidula Liis. „Külvi algus on keskmisega võrreldes paar nädalat hilisem." Lõuna-Eesti viljakasvataja Erki Oidermaa sai tänavu külvitöödega alustada 28. aprillil, kuigi parematel aastatel on tal varased suviviljad juba maamessiks külvatud olnud. Tänavuse määruse järgi on nii, et Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile saab esitada taotlusi pindalatoetuste, maaelu arengukava loomatoetuste ning toetusõiguste alusel makstavate üleminekutoetuste kohta 2.-22. maini. 23. maist 16. juunini saab veel taotlusi esitada hilinenult, aga siis vähendatakse makstavat summat ühe protsendi võrra iga hilinetud tööpäeva kohta. Põllumeeste meelest oleks siiski loogilisem teha toetusavaldus hiljem, kui sinna saab kirjutada juba tõele vastavad andmed. “Mis mõttega ma esitan valede andmetega taotluse ja pärast parandama hakkan,” küsib Oidermaa.