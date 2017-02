Kui kahel varasemal aastal võeti Eestis uue põllumajandustraktorina arvele kõige rohkem New Hollandi masinaid, siis mullu osutus põllumeeste seas populaarseimaks John Deere’i traktori-mark.

Tähelepanuväärne on asjaolu, et viimased kolm aastat on uute traktorite müük Eestis pidevalt langenud. Konkreetsetest mudelitest eelistasid Eesti põllumehed n-ö tõsiste tööloomade seas John Deere’i, TYM-i Valtrat. Läinud aasta müügi seisu vaadates näib, et talunike ja agrofirmade huvi väiketraktorite vastu jätkub. Lisandunud on ka uusi marke, aga müügitabeli tipus on viimased aastad figureerinud seesama Lõuna-Korea TYM. Loomulikult mängib ostueelistust tehes oma rolli ka soodne hind. Et väiketraktorite ostmise huvi on suur ja kahanemise märke ei ilmuta, on ka teised, varem põhiliselt siiski keskmise võimsusklassi masinatele keskendunud tootjad toonud turule madala võimsusklassi traktoreid. Nii jõudis ka Valtra eelmisel aastal sellisega enimmüüdud mudelite arvestuses lausa kolmandale kohale.