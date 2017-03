Kui nõukogude ajal oli Eesti “kartulivabariik” ja “Leningradi sigala”, siis praeguseks on nende asemel tegu väga kõrge piimatoodanguga riigiga.

Nõukogude aja lõpul hõisati selle üle, et Estonia kolhoosis saavutati lehmade väljalüpsiks 4000 kilo ja kuulsa lüpsja Leida Peipsi lehmade rekord oli 5700. Mullune, 2016. aasta keskmine piimatoodang oli jõudluskontrolli andmetel 9294 kg. Vilja toodeti ka enne taasiseseisvumist palju. Muutused on struktuuris: tõusnud on talinisu, rapsi, herne ja maisi osa. Lehma headuse üldlevinud määraja on “keskmine piimatoodang aastas”. See võib erineda viiekordselt – on nii neli tonni kui 19 tonni lüpsvaid lehmi. Aga parim lehm võib olla ka parima välimusega lehm.