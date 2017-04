Euroopa Parlamendi põllumajanduskomitee esimees Czesław Adam Siekierski ütles Maalehele, et rohkem tuleks suunata raha MAKi toetusteks.

ELi eelmistel eelarveperioodidel on palju tehtud põllumajanduse edendamiseks ning toetatud investeeringuid. Kuna põllumajandus muutub järjest efektiivsemaks, jääb maal vähemaks töökohti, mis on seotud põllumajandusega. See toob kaasa tööpuuduse või maalt linnadesse elama asumise. Et külas midagi ära teha või tagada eluks vajalikud teenused, pöördutakse sageli põllumeeste poole, ja on tavaks, et põllumajandustootja panustab ka kogukonna ellu. Härra Siekierski, kas põllumees peaks maaelule n-ö peale maksma? "Maapiirkonda­de areng vajab tõepoolest toetust ka põl­lu­majandus­tootjatelt, mis aga tähendab neile lisakulusid. Samas on too­dangu hinnad Euroopa turul ebastabiilsed ja rahvusvaheline konkurents muutub üha tihedamaks. Põllumajandustootjate kasumid on vähenenud. Seetõttu on oluline, et rohkem maainimesi suudaks end ise ära elatada."