Lambapügamine pole pelgalt raske igapäevatöö, vaid ka kõva spordiala, mis on meie mehed mitmel korral viinud maailmameistrivõistlustele.

Meie vaieldamatud tipud lambapügamises on Aadam Kaivo ja Ando Fiks, kes on osalenud mitmel lambapügamise maailmameistrivõistlusel. Aadam Kaivo on MMil käinud juba neljal korral – Norras, Uus-Meremaal, Iirimaal ja Suurbritannias. Rahvusvahelistel võistlustel on osalenud ka Mehis Tamsalu ja Raivo Pent. Paraku medalikohtadeni MMil jõutud ei ole, sest pole ju lihtne konkureerida tegijatega põlistest lambakasvatusriikidest nagu Uus-Meremaa, Austraalia ja Šotimaa. Aadam Kaivo parim tulemus on 2013. aastast, kui ta tõusis Šotimaal Euroopa juunioride meistriks lambapügamises. Ando Fiks pälvis eelmisel aastal esikoha lambapügamisvõistlustel Soomes. Professionaalseid lambapügajaid on Eestis praegu kümmekond, Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liit korraldab ka vastavaid kursusi, samuti peetakse kohalikke lambapügamisvõistlusi.