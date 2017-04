22. aprillini saavad kaitsealade ja püsielupaikade sihtkaitsevööndi majandamise piiranguid taluma pidavad maaomanikud taotleda toetust 110 eurot hektari kohta sarnaselt Natura alaga.

Toetusmeede on uus ja see jõustus 30. jaanuaril pärast aastatepikkusi vaidlusi, mis jõudsid osaliselt ka kohtusse. “Seni pidid kõik Natura alast välja jäävad erametsaomanikud taluma looduskaitselisi piiranguid ilma selle eest hüvitist saamata,” selgitab uut toetust advokaadibüroo Veso & Partnerid vandeadvokaat Indrek Veso. Tema sõnul on see ebavõrdne kohtlemine, kui metsamaa omanik peab ilma hüvitist saamata avalikes huvides taluma oma maal samasuguseid looduskaitselisi majandustegevuse piiranguid mis Natura ala maaomanikud. Veso selgitab, et pärast aastaid kestnud vaidlusi keskkonnaministeeriumiga on riik nüüd alustanud hüvitiste maksmist maaomanikele, kelle maadel asuvad kaitsealad ja püsielupaigad.