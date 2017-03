Mõte luua Tori hobusekasvanduse baasil riigi osalusega sihtasutus – võistluste, näituste, oksjonite ja oskustebekeskus – hakkab ilmet võtma.

Pole just igapäevane, et peaminister, rahandusminister ja maaeluminister pühapäeva koos 28 hobusega veedavad. Möödunud nädalavahetusel aga nii juhtus. Maaeluminister Tarmo Tamme kutsel külastasid peaminister Jüri Ratas ja rahandusminister Sven Sester Tori hobusekasvandust, kus kohtusid valla juhtide ja hobusekasvatajatega, et arutada Torisse kavandatava hobumajanduse keskuse rajamist. Hobumajandus­orga­nisat­sioo­nide ja maaeluministeeriumi ettepanekul on küsimust riigi osalusega sihtasutuse loomisest valitsuses juba kaks korda arutatud. Nüüd tundub, et asjad on liikuma läinud. Ministrid tutvusid olukorraga ning Tarmo Tamme sõnul jõuti seisukohale, et ajalooline Tori hobusekasvandus tuleb säilitada ja välja arendada.