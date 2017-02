Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES) valib igal aastal parima loomakasvataja. Eelmisel nädalal külastas valimiskomisjon kandidaatide farme. Parimaks lihaveisekasvatajaks valiti Küüniniidu OÜ.

Küüniniidu OÜ on pereettevõte, kus tegutsevad koos vanad ja noored. Talu algatajad ning eestvedajad on pereisa Sulev Trahv ja tema abikaasa Silja. Küüniniidus käib veiste kasvatamine juba Eesti taassünni ajast ja veerandsada aastat hiljem tuli ka tunnustus – parima lihaveisekasvataja nimetus. Kui 1990. aastate algul hakkas talude taasloomine, moodustasid Trahvid oma elamisest Küüniniidu talu. Praeguseks on see küll Küüniniidu OÜks ümber nimetatud, aga sisu on jäänud samaks.