Ühistu Eesti Mahe lõpetas eelmisel aastal pankrotiga. Mahetootmise lõppu see siiski ei tähenda, kuna ökoturule ilmus uus tegija – MTÜ Organic Estonia, kes peab end nüüd tõestama hakkama.

Veel 2012. aasta septembris olid toorpiima tarnijad ja TÜ Eesti Mahe juhid optimistlikud. Räägiti, et kuigi teab mis kasumist ei saa veel rääkida, on toorpiima müük kaubanduskettides piimaautomaatidest sellises staadiumis, et võib hakata mõtlema teise etapi ehk veel sama suure koguse automaatide tellimisele. Viimane automaat paigaldati Ülemiste keskuse Rimisse 2013. aasta kevadel. Siis aga tuli allakäik, mistõttu vähem kui aastapäevad edasi hakati piimaautomaate juba poodidest välja monteerima. Tagatipuks kuulutati 2016. aastal välja TÜ Eesti Mahe pankrot.