Kõik algas tavapäraselt – audiitorid sõitsid Brüsselist nädalaks Eestisse, valisid välja kümmekond taotlejat, uurisid dokumente ja käisid kohapeal põlde vaatamas.

Auditite eesmärk on kindlaks teha, kas maksumaksjate raha on jõudnud õigesse kohta – kõiki nõudeid täitvate taotlejateni. Kui selgub, et makseagentuur on eksinud, vähendatakse riigitoetusi. Selline oht terendas ka 2014. aasta ühtse pindalatoetuse auditi ajal. Nüüd on vaidlemised vaieldud ja trahvist pääseti. Audiitorid valivad välja sellised põllumehed, keda PRIA inspektor oli eelmisel aastal kontrollinud, et vaadata, kas inspektor on kontrolli korrektselt teinud. Toona käidi Lääne-Virumaa põllumeeste juures. Audiitorid nohistasid paberitesse midagi kirja panna, kuid üldine meeleolu oli hea ja tundus, et kokkuvõttes on kõik korras. Mõni kuu hiljem saabus kiri, mis oli justkui sahmakas külma vett krae vahele.