Piima varumishind jõudis möödunud aastal olla nii vabalangemises kui teha ka äkilise tõusuralli.

Piimatöösturite sõnul on hinnatõusu põhjuseks piimatootmise vähenemine kõikjal Euroopas, mis omakorda on tingitud pikalt kestnud madalast hinnatasemest. Oma osa on ka piimatoodangu vähenemisel Uus-Meremaal ja Austraalias. Piimatootjad loodavad, et hinna tipptase pole veel käes ja hinnatõus jätkub. Praeguse piimahinnaga ollakse rahul, aga miinus eelmisest perioodist on kindlasti väga suur ja raske on end taas ree peale vedada. Jaemüügihinna otsus on jätkuvalt iga kaupmehe õigus ja seetõttu näeme ka praegu mitmeid jaekette müümas eelkõige kilepiima alla omahinna – mõtlemata sealjuures, et see takistab väärtusahela tasakaalustumist farmeri, tootja, kaupmehe ning tarbija vahel.