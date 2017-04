Juba terve aasta on Hiina turg Eesti piimatoodetele avatud olnud, samas pole veel ühtki koormat piimatoodetega Hiinasse jõudnud.

“Hiina ametnikud on hinnanud meie toidu- ja veterinaarjärelevalve korralduse hästi toimivaks ja Hiina nõuetega vastavuses olevaks, mille tulemusel on Hiina turg meie piimatoodetele avatud,” teatas maaeluministeeriumi kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakonna peaspetsialist Marie Allikmaa. Allikmaa lisas, et Hiina Rahvavabariiki saavad eksportida vaid need piimasektoris tegutsevad ettevõtted, mille on registreerinud Hiina akrediteerimis- ja sertifitseerimisasutus. “Selle saavutamiseks peavad ekspordist huvitatud ettevõtted teavitama veterinaar- ja toiduametit oma ekspordisoovist, mis edastab taotlused Hiina vastavale asutusele,” rääkis Allikmaa. Praeguseks on end Hiina akrediteerimis- ja sertifitseerimisasutuse juures registreerinud neli kombinaati: E-Piima Järva-Jaani meierei, E-Piima Põltsamaa meierei, AS Saaremaa Piimatööstus ja Valio Eesti ASi Võru juustutööstus. E-Piima tööstustest soovitakse eksportida piima- ja vadakupulbreid ning juustu. Saaremaa piimatööstus ning Võru juustutööstus plaanivad müüa Hiinasse juustu ja võid.