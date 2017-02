Tulundusühistusse Farm In koondunud piimaühistud tahavad kindlustada oma tehases toodetud rapsikoogiga piimakarjale pidevalt esmaklassilise kvaliteediga proteiinsööda.

“Rapsikoogitehase ehitamise mõte tekkis 2015. aasta aprillis, kui ühistu liikmed käisid tutvumas samalaadsete tehastega Leedus, Poolas ja Tšehhis,” meenutab tulundusühistu Farm In juhatuse liige Urmas Pallon. Samal aastal asutasid viis piimaühistut ja piimatootmisega tegelevat äriühingut tehase rajamiseks osaühingu Farm In Productions. Tehas on mõeldud uue väärtusahela loomiseks: farmerid kasvatavad ise õlikultuure, oma tehases lisatakse lisandväärtus ja oma kari muudab proteiinsööda toodanguks. Poolteise aastaga valmistati ette äriplaan, koostati turuanalüüs, planeeriti rahavood, valiti tehnoloogia ja osteti kinnistu. Kuna liikmete farmid asuvad üle Eesti, peeti sobivaks asukohaks teede ristumispunkti Kesk-Eestis. Rakvere Piimaühistu juhi Priit Putko sõnul on nad rapsikooki seni soetanud Farm In-i kaudu, kes on seda ostnud kas välismaalt või Scanola Balticust. Uus tehas oma kaasaegse ja just rapsikoogi tootmiseks mõeldud tehnoloogiaga peaks tagama stabiilselt kõrge kvaliteedi ning see omakorda hoidma karja tervist ja piimatoodangut.